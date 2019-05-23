Гороскоп на 23 мая: Рыбы, через тернии к звездам!

Ваши мечты претворяются в жизнь со скоростью света и самым волшебным образом. Близнецы, продолжайте радовать Вселенную достойными начинаниями. Самоуважение — ключ к успеху вашего дня, Скорпионы. Вы столкнетесь с ситуацией, которая покажется вам непреодолимой. Захочется отступить назад, но нельзя: проявите решительность!

Козероги, посмотрите на свой мир глазами постороннего. Так вы не только увидите в себе много хорошего, но и заметите направления для самосовершенствования.

Овен — гороскоп на сегодня, 23 мая

Давайте сегодня поговорим об обязанностях. Они появляются у человека едва ли не с рождения: в детстве родители говорили нам, что мы обязаны учиться, помогать старшим и слушаться.

Мы выросли, и число таких требований увеличилось многократно. Но задумайтесь: а все ли, что вы делаете, действительно обязанность? Что если вы тащите на себе груз, который возложил на вас кто-то другой, да и было это давным-давно? Пора честно поговорить с собой и сбросить лишний балласт: сегодня неплохо побыть эгоистом.

Космический совет: отбросьте лишние или надуманные обязанности.

Телец — гороскоп на сегодня, 23 мая

Каждый из нас знает то чувство, когда в руки попадает действительно красивая вещь. Это может быть роскошная сумочка от Marc Jacobs или старенькая детская игрушка: неважно, главное, что конкретно вы понимаете красоту этого предмета.

Этого чувства сегодня вам будет не хватать. Тельцы, постарайтесь приобщиться к чему-нибудь по-настоящему красивому. Купите что-то в торговом центре или сорвите особенно симпатичную ветку сирени на пути домой — Вселенная хочет, чтобы вы хотя бы на секунду насладились ее дарами.

Космический совет: найдите сегодня красоту.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 23 мая

Ваши желания претворяются в жизнь со скоростью света и самым волшебным образом. Близнецы, продолжайте радовать Вселенную достойными начинаниями.

А вот на личном фронте пока не все так радужно: возможно, вы сейчас не в ладах с важным для вас человеком. Пересмотрите ситуацию и наступите на свою гордость, пора извиниться или заговорить первым.

Космический совет: возведите мосты в отношениях.

Рак — гороскоп на сегодня, 23 мая

Всегда ли хорошо придерживаться простых и проверенных путей? Вовсе нет, иногда нужно отважиться на собственный эксперимент.

Постарайтесь сегодня взглянуть на привычное по-другому, с другого угла. Сбросьте самоограничения, пробудите фрика внутри себя. Оскар Уайльд хорошо сказал по этому поводу: «Будьте собой. Остальные роли заняты».

Космический совет: сбросьте маску повседневности.

Лев — гороскоп на сегодня, 23 мая

Ваша карьера движется с правильной скоростью. Если сомневаетесь, напомните себе: «У меня все под контролем».

Особенно бдительно отнеситесь к открывающимся сегодня финансовым возможностям. Просите, требуйте, добивайтесь: сегодня вы чем-то похожи на младенца, который всегда получает, чтобы он не захотел.

Космический совет: не бойтесь заявить о своих желаниях.

Дева — гороскоп на сегодня, 23 мая

Все может пойти не так, как вам бы хотелось. Но что есть маленькая неудача, если впереди у вас еще столько времени?

Ваш интерес к жизни заразителен, Девы. Ищите новые поводы для улыбки, раскрывайте свою игривую сторону. А если нагрянет тоска, обратитесь к творчеству. Например, возьмите ручку и что-нибудь нарисуйте: будто вы снова в школе и чирикаете на полях тетрадки. Сегодня это ваше противоядие от грусти.

Космический совет: не вешайте нос.

Весы — гороскоп сегодня, 23 мая

Отпустите гнев, отпустите обиды. Исцеление старых ран освободит в вашей душе место для радости и смеха. Время глубокого эмоционального обновления, Весы.

Сегодня вам особенно легко будет даваться общение с людьми. Даже если на лицо некий конфликт: будьте уверены, что он благополучно разрешится.

Космический совет: отпустите гнев и обиды.

Скорпион — гороскоп сегодня, 23 мая

Настоящая власть не зависит от возраста, работы, дохода или связей: в более глубоком смысле это об уверенности в себе. Выдающиеся лидеры, о которых нам рассказывают в книгах, всегда и прежде всего — были уверены в себе.

Самоуважение — ключ к успеху вашего дня, Скорпионы. Вы столкнетесь с ситуацией, которая покажется вам непреодолимой. Захочется отступить назад, но нельзя: проявите решительность!

Космический совет: будьте уверены в себе.

Стрелец — гороскоп сегодня, 23 мая

«В жизни возможны только две трагедии: первая — не получить то, о чем мечтаешь, вторая — получить», — точно отметил Оскар Уайльд в «Веере леди Уиндермир».

Будьте осторожны со своими желаниями, Стрельцы! Сегодня они могут реализоваться. Не время для рискованных экспериментов, проявите осторожность.

Космический совет: будьте осторожны со своими желаниями.

Козерог — гороскоп сегодня, 21 мая

Сегодня ваша душа открыта. Но Вселенная не собирается наполнять ее положительными эмоциями; она ждет, что вы отпустите негативные.

Сфокусируйтесь на себе или на близких, которые приносят в вашу жизнь радость. Враги и завистники сегодня не должны занимать вашу голову. Зарядите себя позитивом, и почувствуете накопленный эффект завтра и послезавтра.

Космический совет: отпустите негативные эмоции.

Водолей — гороскоп сегодня, 23 мая

Будьте осторожны. Не все, кто поднимают тост за ваше здоровье, действительно этого желают. Подумайте дважды, прежде чем инвестировать свои эмоциональные ресурсы в непроверенного человека.

В конце концов это — самое главное. Вы можете потратить деньги, но заработаете еще. Вы упустите время, но наверстаете завтра. А вот повернуть вспять переживания, слезы и страхи не получится.

Космический совет: защитите себя от ненадежных людей.

Рыбы — гороскоп сегодня, 23 мая

«Через тернии к звездам» — впервые такую мысль сформулировал древнеримский филосов Сенека. Он был стоиком, а значит проповедовал стойкость и мужество перед лицом фортуны.

Рыбы, сегодня вам надо тоже быть стоиком. Вселенная будет испытывать вас на прочность: проявите гибкость, но не хрупкость. Лишь доблестно преодолев все препятствия, вы сможете добиться цели.

Космический совет: через тернии к звездам!

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