Не надо стесняться: обнаженный Иван Дорн искупался в йогурте ради рекламы

Иван Дорн снялся в эпатажной рекламе: в ролике, опубликованном на канале «Че такие кислые?» обнаженный артист принимает ванну с йогуртом бренда «Epica».

В подписи к необычной рекламе указано, что бренд кисломолочной продукции и лейбл Дорна «Masterskayaa» готовят совместный проект —шестисерийныйй сериал-мюзикл. Первая серия уже доступна на YouTube.

В комментариях к видео с йогуртовымии» процедурами Дорна пользователи дали волю фантазии.

— Круто. Но это очень сложный способ попить йогурт.

— Теперь я видел все.

Внимательные пользователи заметили, что у исполнителя Lolita Кох с лейбла Дорна вышел трек с названием «Че такие кислые» и коллаборацияя с йогуртом может быть еще и продвижением новой песни.

Ранее Пятый канал рассказывал, что поклонники заподозрили Дорна в нетрадиционной сексуальной ориентации.