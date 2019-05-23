В сети обсуждают фото, удаленные из Instаgrаm жены Зеленского. Это стоит увидеть!

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена много лет радовала публику редкими кадрами с мужем. Трогательные и смешные, живые и естественные, они всегда собирали большое количество комплиментов. Однако с тех пор, как политик вступил в должность главы государства, в жизни женщины тоже произошли перемены. Она стала первой леди Украины, а, значит, одной из самых обсуждаемых персон страны.

Во избежание сплетен Зеленская удалила свою страницу из Instagram. А еще недавно ее профиль наполняло множество снимков.

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С Владимиром Зеленским Елена познакомилась, можно сказать, еще за школьной партой. Уже в подростковые годы между молодыми людьми вспыхнули чувства, которые со временем вылились в продолжительный роман, а после в свадьбу. Когда девушка выходила замуж за своего избранника, он не мог похвастаться баснословными заработками.

Через несколько лет все изменилось. КВН, «Студия Квартал 95», участие в популярных фильмах и телешоу — Зеленский стал одной из самых узнаваемых звезд страны, а Елена всегда была рядом. Она сопровождала своего супруга на протяжении всего творческого пути и помогала завоевывать популярность. Избранница Зеленского написала не один сценарий для его выступлений.

Артист всегда платил благодарностью своей возлюбленной. Он брал ее и на светские вечера, и на дружеские посиделки. Все эти теплые моменты были сохранены на память в Instagram Зеленской. Теперь он удален, но кое-что в интернете сохранилось.

Жизнь семьи Владимира Зеленского началась буквально с чистого листа, а жизнь Елены — с «чистого» Instagram.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве в понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация Владимира Зеленского. В зале Верховной рады новоизбранный президент принес присягу украинскому народу.