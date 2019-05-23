Импичмент online: Администрацию Зеленского заблокировали на Facebook

Владимир Зеленский столкнулся с неожиданной проблемой — Facebook заблокировал доступ к странице его администрации в ночь на 23 мая. Все, кто заходил на страницу видели сообщение «К сожалению, этот контент сейчас недоступен». В приписке значилось, что вероятнее всего истек срок действия ссылки или пользователь не входил в «аудиторию, для просмотра данной страницы». Позже доступ был восстановлен.

Также стало известно, что проблемы с Facebook и YouTube наблюдались по всей планете. О сбоях сообщили пользователи США, Мексики, Японии, Великобритании, Австралии и России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сеть попали удаленные из Instagram фото жены Зеленского.