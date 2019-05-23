Поручения Путина по «китовой тюрьме» не выполняются — Дмитрий Песков

, 13:22 Видео 78

Пресс-секретарь президента отметил, что сейчас необходимо проверить, какие конкретно указания проигнорированы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Поручения Владимира Путина по печально известной «китовой тюрьме» в Приморье не выполняются как минимум частично, сообщил Дмитрий Песков. В четверг 23 мая генеральный директор компании «Афалина» Алексей Решетов заявил, что косатки и белухи, томящиеся в бухте Средняя — его собственность и отпускать он их не намерен. При этом участью морских млекопитающих заинтересовались на высшем уровне — Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре и профильным министерствам определить дальнейшую судьбу косаток и белух.

«Мы тоже с удивлением сегодня услышали вот эти заявления представителя или собственника компании, которая занималась отловом… Нет необходимости в каких-то дополнительных поручениях. Все было четко сформулировано. Пока можно констатировать, что эти поручения, как минимум в части, не выполняются», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что сейчас нужно «сверить часы» и определить, какие именно поручения Владимира Путина не выполняются.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Алексея Решетова: формальный владелец косаток и белух не собирается отпускать их на волю.

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