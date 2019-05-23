Видео: на юге России задержаны участники экстремистского сообщества со взрывчаткой

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В ходе обысков у участников молодежного радикального объединения нашли самодельные взрывные устройства.

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Фото, видео: ЦОС ФСБ

На Кубани и Астраханской области сотрудники ФСБ задержали участников праворадикального молодежного объединения по делу об экстремизме.

Оперативные мероприятия прошли в рамках возбужденных дел о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и организации сообщества экстремистской направленности.

У троих активных участников группы в ходе обысков нашли самодельные взрывные устройства и зажигательные вещества. Молодые люди изучали правила владения холодным оружием, тренировались в военной экипировке и с макетами стрелкового оружия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании участников националистической банды, подозреваемых в нападении на мигрантов.

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