Видео: на юге России задержаны участники экстремистского сообщества со взрывчаткой

На Кубани и Астраханской области сотрудники ФСБ задержали участников праворадикального молодежного объединения по делу об экстремизме.

Оперативные мероприятия прошли в рамках возбужденных дел о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и организации сообщества экстремистской направленности.

У троих активных участников группы в ходе обысков нашли самодельные взрывные устройства и зажигательные вещества. Молодые люди изучали правила владения холодным оружием, тренировались в военной экипировке и с макетами стрелкового оружия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании участников националистической банды, подозреваемых в нападении на мигрантов.