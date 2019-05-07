ФСБ задержала семерых националистов, подозреваемых в нападениях на мигрантов

В Москве Следственным комитетом пресечена деятельность экстремистской праворадикальной группировки. Банда размером около 30 человек действовала в столице и ЦФО. Члены группировки причастны к нападениям на людей неславянской внешности, а также призывам к террористической деятельности и оправданию терроризма.

На месте задержания членов банды обнаружен целый склад оружия — газовых и травматических пистолетов, гладкоствольного охотничьего вооружения, ножей, газовых баллончиков. Кроме того, найден макет автомата Калашникова, комплекты военной формы, рации и бронежилеты.

Следователями были обнаружены агитационные материалы — листовки и наклейки, литература, праворадикальная символика и портрет Адольфа Гитлера. В отношении лидеров и активистов группировки возбуждено уголовное дело по статье «Участие в экстремистском сообществе».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что троих последователей экс-полковника Квачкова задержали по подозрению в терроризме.