В Red Wings прокомментировали смертельный инцидент с авиадебоширом на борту

Следователи выясняют обстоятельства смерти пассажира рейса Москва-Симферополь. Мужчина скончался в машине скорой помощи. До этого он устроил дебош на борту самолета и пилоты приняли решение вернуться обратно в аэропорт Домодедово. По словам очевидцев дебошир разбрасывал вещи по салону и сеял панику. Завязалась драка во время которой, мужчина получил черепно-мозговую травму.

По факту происшествия начата доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как заявили в пресс-службе авиакомпании Red Wings Агентству «Москва», пилот принял решение о возвращении в аэропорт вылета, спустя 20 минут полета, и через 18 минут борт успешно приземлился в Москве, а буйного пассажира встречали сотрудники правоохранительных органов и медики.

«Восстановить ход событий пока сложно. Над этим работают представители следственных органов. Одному из пассажиров (дебоширу) требовалось срочное оказание медицинской помощи. По прибытии в аэропорт пассажир был сразу передан представителям скорой медицинской помощи аэропорта. Все остальные пассажиры и члены экипажа чувствуют себя хорошо», — заявили в пресс-службе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по предварительной информации, мужчина страдал психическим расстройством.