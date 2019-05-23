Стоимость животных из «китовой тюрьмы» может доходить до трех миллиардов рублей

В Кремле сегодня достаточно жестко отреагировали на новость из Владивостока о том, что владелец косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье не намерен их выпускать. Пресс-секретарь президента выразил удивление, так как поручение решить проблему глава государства давал еще в феврале.

Скандальные откровения прозвучали в суде Южно-Сахалинска, где как раз решают судьбу морских пленников. И один из главных вопросов — косатки и белухи — чьи? Экологи, которые подали иск, настаивают — государственные, но в пользовании у частников. Те считают животных своей собственностью и добровольно расставаться с имуществом не намерены.

Отловщики ссылаются, что им самим косатки и белухи не принадлежат, ведь млекопитающих выловили под заказ китайских океанариумов. И речь о приличных суммах — в таможенных декларациях. Стоимость одной белухи указывают обычно в три-три с половиной миллиона, косатка реже и дороже — 70-75 миллионов рублей. Но зоозащитники уверяют, что в реальности в Китае белуху можно продать за 10-12 миллионов. Косатку за 200 миллионов рублей. Учитывая, что в «китовой тюрьме» 87 белух и 11 косаток, получается что даже официально речь идет о миллиарде рублей, а неофициально — там больше трех миллиардов. И выпустить такой куш в море никто не согласится, просто впервые «тюремщики» об этом заявили.

«Все заявления, все громкие слова — мы выпустим! Все планы и так далее — все это не имеющие юридических последствий действия», — объясняет председатель совета общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

За освобождение пленников из китовой тюрьмы борьба идет по нескольким фронтам: генпрокуратура нашла нарушений при отлове и содержании на восемь страниц, возбуждены два уголовных дела. Но есть шанс, что силовиков опередят общественники — суд может отпустить косаток и белух в ближайший понедельник, 27 мая. Но и тогда рано будет радоваться, пленники провели в тюрьме почти год, многие еще детенышами — они привыкли к людям, не умеют охотиться и могут погибнуть на свободе.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с владельцем «китовой тюрьмы», в котором он заявил об отказе добровольно отпускать их на волю.