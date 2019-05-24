«Мы все падаем!» — эксклюзивные подробности смертельного ЧП в «Домодедово»

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По предварительной версии, мужчина, устроивший дебош в самолете и позднее умерший в карете скорой, страдал психическим расстройством.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, Пятый канал

5-tv.ru выяснил подробности ЧП в «Домодедово», где в машине скорой помощи скончался пассажир рейса Москва—Симферополь. До этого мужчина устроил дебош на борту: практически сразу после взлета пассажир начал вести себя неадекватно, угрожал соседям, нападал на стюардов. В результате экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. Вот как описывают поведение мужчины очевидцы.

Павел Васильев: «Неизвестный молодой человек на высоте около полутора тысяч метров без причины стал кричать о том, что пилоты спят, а мы все падаем. После замечаний бортпроводников он стал бить соседа своего, пожилого мужчину, по голове».

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Дарья Беликова: «Подрался с девушкой своей, подрался с мужчиной, разбил ему голову. Его в итоге связали, мы приземлились, и его сейчас вывозят. Теперь нам не знаю сколько ждать».

В аэропорту неуравновешенного пассажира уже ждали полиция и машина скорой помощи, в которой дебоширу стало плохо. Врачи провели реанимацию, но спасти не смогли.

Что именно стало причиной смерти, установит следствие. По предварительной информации, мужчина страдал психическим расстройством.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как женщина устроила дебош на рейсе «Барселона — Киев».

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