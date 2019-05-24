5-tv.ru выяснил подробности ЧП в «Домодедово», где в машине скорой помощи скончался пассажир рейса Москва—Симферополь. До этого мужчина устроил дебош на борту: практически сразу после взлета пассажир начал вести себя неадекватно, угрожал соседям, нападал на стюардов. В результате экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. Вот как описывают поведение мужчины очевидцы.

Павел Васильев: «Неизвестный молодой человек на высоте около полутора тысяч метров без причины стал кричать о том, что пилоты спят, а мы все падаем. После замечаний бортпроводников он стал бить соседа своего, пожилого мужчину, по голове».

В Red Wings прокомментировали смертельный инцидент с авиадебоширом на борту

Дарья Беликова: «Подрался с девушкой своей, подрался с мужчиной, разбил ему голову. Его в итоге связали, мы приземлились, и его сейчас вывозят. Теперь нам не знаю сколько ждать».

В аэропорту неуравновешенного пассажира уже ждали полиция и машина скорой помощи, в которой дебоширу стало плохо. Врачи провели реанимацию, но спасти не смогли.

Что именно стало причиной смерти, установит следствие. По предварительной информации, мужчина страдал психическим расстройством.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как женщина устроила дебош на рейсе «Барселона — Киев».