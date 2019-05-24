«У нас три недели»: пастор из США предрек конец света

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По версии американского священника, Апокалипсис наступит 9 июня из-за возвращения на Землю Иисуса Христа.

Фото: www.globallookpress.com

Католические христиане в панике: американский пастор Рональд Вейнланд назвал дату Апокалипсиса. По версии священника, конец мирной жизни настанет уже через три недели.

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Вейнланд отметил, что 9 июня на Землю снова вернется Иисус Христос. Сын Божий будет править планетой в ближайшее тысячелетие, однако для человечества это ничем хорошим не обернется, передает слова пастора британское издание The Daily Express.

Священник убежден, что Апокалипсис постепенно надвигается с 1994 года. Необходимость карательных мер объясняется, по версии католического сановника, тем, что человечество вплотную подошло к развязыванию атомной войны. Как утверждает пастор, системой вычисления дня Апокалипсиса с ним поделился сам Господь, который рассказал о методе калькуляции в видении.

Вняв наставлениям Всевышнего, священник произвел расчеты и установил дату Конца света. Однако на всякий случай Вейнланд предупреждает: он мог и ошибиться. Но если Христос не вернется на Землю в этом году — то в следующем наверняка.

Стоит отметить, что это не единственная теория о конце света. Конспирологи и уфологи убеждены, что планету постепенно заселяют враждебные инопланетные циклопы.

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