Гороскоп на 24 мая: кричите «Эврика», Овны!

Видео: страстный поцелуй после брачной клятвы Потапа и Насти Каменских

Помните, что вся правда открывается тогда, когда приходит время, Овны. Ментальный кокон больше не может сдерживать бабочку внутри вас, Близнецы. Раки, возьмите-ка отгул и побалуйте себя как Афродиту! Рыбы, не поддавайтесь страху — вы великолепны!

Овен — гороскоп на сегодня, 24 мая

Правда открывается, когда приходит время. Дайте Вселенной возможность удивить вас — и вы увидите, как много у нее для этого способов! Расслабьтесь, и нужные решения придут сами собой.

Только не выбегайте из ванной с криком «Эврика!» голышом. Хотя если очень хочется...

Космический совет: расслабьтесь, и нужные решения придут сами собой.

Телец — гороскоп на сегодня, 24 мая

Необходимость чей-то поддержки, чтобы сделать важный шаг, вами сильно переоценена. Вы же знаете правила этой игры, Тельцы, так кого ждать? Шагайте навстречу своей силе! Этот день принесет вам напоминание о том, что ваши сокровенные желания вполне достижимы.

Космический совет: шагайте навстречу своей силе!

Видео: страстный поцелуй после брачной клятвы Потапа и Насти Каменских

Близнецы — гороскоп на сегодня, 24 мая

Ментальный кокон больше не может сдерживать бабочку внутри вас, Близнецы. Пришло время вырваться на свободу! Да, процесс метаморфоза редко бывает легким — но трудности необходимы, чтобы наконец-то раскрыть то, что скрывалось в вас долгие годы.

«Всякая удачная карьера начинается с провала или чего-нибудь вроде того», — говорил Клинт Иствуд. Ничего не бойтесь: тогда через полгода ваша жизнь станет совершенно другой.

Космический совет: начните путь в новую жизнь прямо сейчас.

Рак — гороскоп на сегодня, 24 мая

Не стоит ждать выходных, чтобы порадовать себя, Раки. Побалуйте себя как Афродиту сегодня же! Начните день с ритуальной ванны с эфирными маслами и свечами. А после этого приготовьте себе чай с мятой или лавандой — или другой напиток, который расслабит вас и поможет достигнуть медитативного состояния.

Если наберетесь смелости, можете даже взять отгул на сегодня и провести день наедине с собой.

Космический совет: побалуйте себя как Афродиту.

Видео: страстный поцелуй после брачной клятвы Потапа и Насти Каменских

Лев — гороскоп на сегодня, 24 мая

Как говорил персидский поэт Руми, наша задача — не искать любовь, а разрушать внутренние барьеры, которые мы построили против нее.

Откройте свое сердце, Львы. Вселенная предлагает вам испытать единство с человеком, который вам дорог — не стоит упускать такой шанс. Ответьте себе на вопрос: готовы ли вы обнажить душу перед тем, кого любите?

Космический совет: откройте свое сердце.

Дева — гороскоп на сегодня, 24 мая

Оскар Уайльд говорил: «Будь собой. Остальные роли заняты». Вам стоит прислушаться к этому, Девы. Вас любят за то, что вы — это вы. Помните об этом, когда в очередной раз попытаетесь подавить свою индивидуальность в угоду общественным ожиданиям. Не ждите приглашения из Канн, чтобы чувствовать себя как на красной дорожке.

Космический совет: будьте собой!

Весы — гороскоп сегодня, 24 мая

Искусство разрушает обычные понятия и заменяет их новыми истинами. Об этом говорил Чарльз Буковски, и это то, о чем вам стоит сегодня задуматься.

Примите волну сумасшедших идей, Весы. Прогоните их через себя, рассмотрите с разных углов: в этом и заключается ваш внутренний рост.

Космический совет: поддайтесь творческому безумию.

Видео: страстный поцелуй после брачной клятвы Потапа и Насти Каменских

Скорпион — гороскоп сегодня, 24 мая

Очищение своей души и своего дома станут главной темой на сегодня. Подумайте, есть ли у вас «место силы», которое облегчает вам путь внутрь себя? Уделите ему особое внимание. Сегодня отличный день для генеральной уборки.

О внутренней гармонии забывать тоже не стоит. Хотя вы и так знаете, что делать — сердце ведет вас верной дорогой.

Космический совет: уделите внимание наведению порядка в голове и собственном доме.

Стрелец — гороскоп сегодня, 24 мая

Пришло время истины и пробуждения, Стрельцы. Наконец-то вы понимаете, что вы — это душа, а не тело. Не придавайте большого значения тому, чего ждет от вас общество — сконцентрируйтесь на том, чего сами от себя хотите.

Мир, возможно, не поймет вашу трансформацию — но ему и не нужно. Что важно — так это ваша внутренняя гармония.

Космический совет: сконцентрируйтесь на том, чего сами от себя хотите.

Видео: страстный поцелуй после брачной клятвы Потапа и Насти Каменских

Козерог — гороскоп сегодня, 21 мая

Эй, Козероги, вы с вашим партнером соединяетесь только на физическом уровне или душа тоже участвует? Оргазм не гарантирует духовную близость, имейте в виду. Глубина общения приходит тогда, когда вы обнажаете душу, а не тело. Будьте откровенны с тем, кого любите.

Космический совет: будьте откровенны с тем, кого любите.

Водолей — гороскоп сегодня, 24 мая

Если вы не понимаете, на кой черт так усердно работаете — вспомните о планах, которые строили на 2019 год. Билет в теплые края сам себя не купит, Водолеи!

К тому же, вам наверняка захочется спустить немало денег на вкусную еду и сувениры в отпуске, так? Поэтому — в бой! Тяжкий труд оправдан и будет вознагражден.

Космический совет: тяжкий труд оправдан и будет вознагражден.

Рыбы — гороскоп сегодня, 24 мая

Вы близки к достижению своей цели. Не позволяйте страху влиять на оценку происходящего. Звезды говорят вам: вы великолепны! В течение ближайших дней ваша задача — снять все внутренние запреты один за другим. И продолжать быть великолепными, разумеется.

Космический совет: не поддавайтесь страху.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие знаки зодиака никогда не врут.