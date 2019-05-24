Вышел трейлер новой части «Терминатора». Старые фанаты в ужасе

В сети появился трейлер новой части киносаги о Терминаторе. За 12 часов с момента релиза ролик просмотрели больше 3,5 миллиона раз.

В комментариях на официальном YouTube-канале Paramount Pictures пользователи отмечают, что новый фильм, судя по трейлеру, больше походит на ужастик, чем на боевик. Ролик смонтирован в сумрачных тонах, жутковатую атмосферу дополняет негромкая вкрадчивая музыка.

При этом пользователи оказались недовольны не столько утратой «терминаторовской» атмосферы саги, сколько самим фактом появления очередного сиквела. В комментариях появилось немало шуток по этому поводу.

«Я люблю „Терминатора“, но вам действительно стоит остановиться.»

«„I’ll be back»? Нет, нет, нет! Не возвращайся. Пожалуйста!»

«Фильм, о котором никто не просил», — критикуют пользователи.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба». Премьера ленты в России запланирована на конец октября 2019 года.