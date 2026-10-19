Зависть и ненависть в шоу-бизнесе: Стас Пьеха носит амулеты от обиженных звезд

Певец Стас Пьеха рассказал о зависти к коллегам и вспомнил конфликт с Салтыковой

На концерте в честь юбилея продюсера Виктора Дробыша певец, поэт и телеведущий Стас Пьеха вышел в костюме, украшенном добрым десятком брошей и цепей. Как пошутил артист, это амулеты от сглаза — каждый из них защищает от конкретного артиста.

«Я просто в программе „Суперстар“ в судействе сижу, и очень много артистов так или иначе на меня обижены, и я понимаю, что надо от них как-то защищаться. То есть я-то их люблю, а они меня нет», — объяснил он.

Самая сильная обида, по словам Пьехи, была у Ирины Салтыковой. В седьмом выпуске шоу она исполнила песню «Белая ночь», которая ранее принесла популярность ее бывшему мужу Виктору Салтыкову. После номера между артисткой и судьей разгорелся спор.

Пьеха похвалил композицию — сказал, она настолько гармоничная, что ее «кто угодно и хорошо поет». Эти слова не на шутку разозлили Ирину Салтыкову, она восприняла критику как личное оскорбление и упрекнула судью в предвзятости, дальнейшие объяснения ей были не интересны. В итоге Пьеха поставил певице два балла.

«Ирина Салтыкова обижалась на меня очень сильно. Даже, говорит, я твою машину найду и проколю (прям со сцены) шины. Но не проколола, мы у моей машины с ней встретились, пообщались, в общем, все хорошо», — отметил Стас.

Пьеха также признался, что и его порой одолевают демоны. Иногда музыкант испытывает зависть к коллегам.

«Вот повезло человеку, вместе начинали, а вот у него сейчас стадионы, а у меня дворец спорта был только, а стадиона пока не было. Я тут же возвращаюсь к себе и думаю: так, у меня все хорошо, мне жаловаться не на что… Да я почти всем завидую периодически. Мне кажется, это нормально. Зависть в психологии — это примитивная любовь! Значит, хочу как у тебя», — поделился артист.

Он отметил, что старается беречь нервную систему и лишний раз не злиться. По словам Пьехи, в жизни без того много поводов для огорчения, а творческая деятельность — это еще и постоянные гастроли, стрессы, недосып и прочие издержки. Так что если уж сердиться или завидовать, то только дозированно — по чуть-чуть.

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