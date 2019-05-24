Определились пары полуфиналистов в розыгрыше чемпионате мира по хоккею — 2019, проходящем в Словакии. За выход в финальную стадию турнира будут сражаться сборные России, Канады, Финляндии и Чехии.

Первый участник финала определится в матче сборных России и Финляндии. За вторую путевку в финал поборются команды из Канады и Чехии.

Первая игра, в которой сборная РФ встретится со своими северными соседями — сборной Финляндии — состоится в субботу, 25 мая, в 16:15 по московскому времени. Второй полуфинал пройдет в 20:15.

Россия по ходу турнира не проиграла ни одной игры. За выход в полуфинал команда РФ накануне, 23 мая, сражалась со сборной США и в тяжелейшем матче одолела звездно-полосатых визави со счетом 4:3.

Сборная Финляндии вышла в полуфинал со второго места в группе А. На счету команды семь побед, два поражения. Финляндия накануне пробилась в полуфинал, обыграв своих соседей из Швеции со счетом 5:4.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о крупнейшей победе сборной РФ за всю историю российского хоккея.