Постпред России в ООН пришел на заседание в необычном наряде

Постпред России при ООН привлек внимание необычным нарядом. Вместо привычного строгого костюма Василий Небензя пришел на заседание совета безопасности в индонезийской рубахе. Как выяснилось — в знак уважения. Представитель Индонезии в этом месяце является председателем Совбеза. Главной темой встречи стала защита мирного населения во время борьбы с террористами.

«Вне всякий сомнений — террористическая активность должна подавляться. Разумной и пропорциональной силой. У нас вызывает обеспокоенность, к примеру, расширение практики использования ударных беспилотных летательных аппаратов. Сложности контроля над этими устройствами приводят к жертвам среди мирных жителей», — заявил Небензя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Василий Небензя закончил свою речь, несмотря на на гневные возгласы со стороны заместителя постпреда Великобритании в Совбезе ООН Джонатана Аллена.