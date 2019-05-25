Гороскоп на 25 мая: Девы, правильно разыграйте карты!

«Нужно быть загадкой, и не только для других, но и для себя самого». Знаете, кто это сказал, Раки? А ведь это очень важная для вас сегодня мысль. Есть ли у вас резерв, который поддержит вас на черный день, Девы? Вселенная хочет, чтобы вы сегодня позаботились о своем будущем.

Не обращайте внимания на пустяки, Рыбы. В нашем мире слишком много обид из-за вещей, которые того не стоят.

Овен — гороскоп на сегодня, 25 мая

Сегодняшние перемены ведут вас к лучшему. Ожидайте внезапные, но очень приятные сюрпризы: может быть интересная встреча или звонок старого друга.

Завтра выходной, но его обязательно нужно распланировать. Чтобы не тратить время и энергию зря, встаньте пораньше и сделайте утром важные бытовые дела.

Космический совет: ожидайте приятные сюрпризы.

Телец — гороскоп на сегодня, 25 мая

Цель оправдывает средства. Формула циничная, но, временами, действенная. Сегодня Вселенная поможет вам во всех начинаниях, если вы, конечно, предпримите необходимые действия.

Главное — видеть перед собой цель, а не валяться весь день бездумно на кровати. Возможно, вы что-то хотели сделать на прошедших буднях, но не успели из-за работы? Самое время наверстать упущенное, несмотря ни на что.

Космический совет: поставьте себе цель и добейтесь ее любой ценой.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 25 мая

А почему бы вам, Близнецы, не стать веганом? Для начала хотя бы вегетарианцем! Подумайте о фруктах, овощах, бобовых и орехах — прямиком с фермерского рынка, конечно.

Но даже если вы не готовы отказываться от мяса и молочных продуктов ради модных лайфстайл-течений, уделите внимание своей диете — пора восстановить запас энергии после вялых зимне-весенних деньков. Правильное питание в гармонии с природой — ключевая часть восточных духовных практик.

Космический совет: устройте день овощей и фруктов.

Рак — гороскоп на сегодня, 25 мая

«Нужно быть загадкой, и не только для других, но и для себя самого», — это мысль датского философа Сёрена Кьеркегора. Задумайтесь: когда вы последний раз удивляли себя самого? Пора бы обновить это чувство.

Сделайте на этих выходных что-то нетипичное: преодолейте экстремальную полосу в веревочном парке, если боитесь высоты. Проведите весь день в парке с книгой, если не помните, когда последний раз читали что-то художественное.

Космический совет: сделайте что-то необычное на выходных.

Лев — гороскоп на сегодня, 25 мая

Сегодня надо быть потрясной. Оденьтесь так, чтобы сражать одним лишь взглядом. Подумайте о голливудских кудрях и платье, достойном Золотого Глобуса. Дополните образ красной помадой.

Рабочие будни остались позади, пора пробудить в себе пантеру и выбраться в джунгли.

Космический совет: сегодня надо быть потрясной.

Дева — гороскоп на сегодня, 25 мая

Космический поток изобилия, который льется на вас сегодня — это еще не все. Нужно задуматься о безопасности и стабильности.

Есть ли у вас резерв, который поддержит вас на черный день? А есть ли счет, который поможет реализовать мечту? Вселенная не сможет сделать все за вас, нужно самостоятельно развивать свой потенциал. Используйте свои навыки, Девы. Если правильно разыграете карты, жизнь будет выглядеть совсем иначе.

Космический совет: подумайте о стабильности.

Весы — гороскоп сегодня, 25 мая

Ирвин Шоу: «Почему-то всегда трудно поверить, что другие тоже умеют любить». Это правда, в своих чувствах и эмоциях люди часто крайне эгоистичны.

Не стоит совершать эту ошибку сегодня, Весы. Оглянитесь вокруг, присмотритесь к тем, кто вас окружает. Вспомните, кто любит вас — и скажите им что-нибудь хорошее в ответ. Для начала — почему бы не позвонить родителям?

Космический совет: позвоните родителям.

Скорпион — гороскоп сегодня, 25 мая

«Работай с умом, а не до ночи» — точная мысль древнеримского мудреца Сенеки. Не «поработаю три часа», а «доделаю важный отчет». Не «погуляю с ребенком до трех», а «отдохну с любимым чадом».

Ставьте перед собой правильные, осмысленные цели, Скорпионы. И тогда вы познаете, что на самом деле стоит за вашими трудами.

Космический совет: работай с умом, а не до ночи.

Стрелец — гороскоп сегодня, 25 мая

«Сама природа — лучший терапевт», сказал давным-давно Гиппократ. Отправьтесь сегодня за город, прогуляйтесь по лесу, насладитесь пением птиц и шуршанием ветвей. Даже если такой возможности нет — хотя бы сходите в парк.

Сегодня вас просят приблизиться к матери-природе, вспомнить, что вы — часть единого организма под названием Земля.

Космический совет: отправляйтесь на природу.

Козерог — гороскоп сегодня, 21 мая

Желания исполняются! Вселенная хочет испытать ваш космический союз с другим человеком. Человеком, который питает вашу душу и напоминает вам о свете внутри нее. Проведите с любимым больше времени, чем обычно.

Те же Козероги, кто пока одинок, имеют хороший потенциал сегодня кого-нибудь встретить. Но подумайте о месте, в котором вы бы хотели, чтобы это произошло. Может быть, стоит отдать предпочтение картинной галерее, а не ночному клубу?

Космический совет: проведите с любимым больше времени, чем обычно.

Водолей — гороскоп сегодня, 25 мая

Знаете, что реально круто? Когда человек невероятно трудится, но при этом сосредоточенно движется к цели и не подает виду. Такая энергия в людях прямо заводит.

Водолеи, не сдвигайтесь с места, пока ваша миссия не будет выполнена. Идите вперед как поезд, ведь конечная остановка — ваш успех. Там ваша жизнь изменится, но сейчас Вселенная просит проявить терпение.

Космический совет: проявите терпение.

Рыбы — гороскоп сегодня, 25 мая

Сенека как-то сказал: «Большинство людей сердятся из-за обид, которые сами сочинили, придавая глубокий смысл пустяками». Очень меткая фраза, не находите?

Подумайте о тех, на кого злитесь, на кого обижены — быть может, вы сами себе накручиваете? А также взгляните по-новому на тех, кто, как вам кажется, незаслуженно вас в чем-то обвинил. Что если он или она всего лишь уцепились за пустяк? Ведь это так легко понять. Рыбы, сегодня Вселенная хочет, чтобы вы были открыты.

Космический совет: не придавайте глубокий смысл пустякам.

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