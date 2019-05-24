Средиземноморская диета помогает предотвратить депрессию и способствует похудению — к такому выводу пришли специалисты Университета греческого города Патры. Они провели свое исследование среди добровольцев из числа посетителей центров для пожилых людей. Всех участников разделили на две неравные группы — две трети умеренно придерживались средиземноморской диеты, остальные следовали ей строго. В итоге, во второй группе наблюдалось минимальное количество признаков депрессии.

Средиземноморская диета подразумевает, что человек есть много овощей и фруктов, мало мяса, умеренные количества рыбы и птицы. При этом основным источником жиров является оливковое масло, а молочные продукты ограничиваются йогуртами и сырами. Такая диета распространена в районе Средиземного моря, что понятно из ее названия.

Кроме борьбы с депрессией, подобный рацион существенно сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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