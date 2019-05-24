Видео: Трое неизвестных расстреляли полицейского в Туле

Трое неизвестных напали на сотрудника полиции в поселке Косая Гора в Привокзальном районе Тулы. По данным Следственного комитета, утром 24 мая возле дома номер 45 по Орловскому шоссе преступники напали на полицейского, завладели его табельным пистолетом и несколько раз выстрелили в него в упор.

Сотрудник был госпитализирован, на место выехала следственная группа, а в Тульской области объявили план «Перехват». Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле, информация о том, что они увезли табельное оружие с собой не подтвердилась.

«Достаточно большое количество сотрудников задействовано в том, чтобы найти и задержать лиц, причастных к нападению. Также задействованы сотрудники «Росгвардии“», — сообщает начальник УМВД по региону Андрей Ярцев.

По факту дерзкого нападения возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина расстрелял прохожего из травматического пистолета в Петербурге.