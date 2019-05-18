Мужчина расстрелял прохожего из «травмата» в Петербурге

Неизвестный агрессивный мужчина расстрелял из травматического пистолета прохожего в Петербурге. Инцидент произошел в Выборгском районе города вечером 17 мая. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД РФ по Северной столице.

Сообщается, что мужчина выстрелил из «трамвата» в 44-летнего прохожего. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Помимо огнестрельных ранений медики диагностировали у него закрытую травму живота и алкогольное опьянение.

Стрелявший мужчина объявлен в розыск. Согласно ориентировке полицейских — это мужчина 35-40 лет европейского типа, был одет в черную куртку.

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