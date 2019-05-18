Мужчина расстрелял прохожего из «травмата» в Петербурге

, 11:11 26

Пострадавший от действий агрессивного стрелка находится в больнице в тяжелом состоянии.

Фото: www.globallookpress.com

Неизвестный агрессивный мужчина расстрелял из травматического пистолета прохожего в Петербурге. Инцидент произошел в Выборгском районе города вечером 17 мая. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД РФ по Северной столице.

Сообщается, что мужчина выстрелил из «трамвата» в 44-летнего прохожего. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Помимо огнестрельных ранений медики диагностировали у него закрытую травму живота и алкогольное опьянение.

Стрелявший мужчина объявлен в розыск. Согласно ориентировке полицейских — это мужчина 35-40 лет европейского типа, был одет в черную куртку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обезглавленное тело женщины обнаружили в Подмосковье.

Читайте также

+17° Днём +20°
Ночью +13°
64.63
0.07 72.25
-0.12
Гороскоп на 18 мая: Весы, не драматизируйте!

Последние новости

11:11
Мужчина расстрелял прохожего из «травмата» в Петербурге
11:00
Алина Загитова в свой день рождения опубликовала фото в купальнике
10:45
Команда Зеленского приготовила указ о роспуске Рады — видео
10:29
Сергей Лазарев в одном полотенце показал идеальный пресс — фото
10:17
«Это не трек, это трэш»: Галкин с дочкой собирают китайскую игрушку — видео
9:55
Стала известна причина роста онкологических заболеваний среди молодежи
9:46
Видео: Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
9:29
Прохор Шаляпин пожаловался, что его не пускают на эстраду
9:15
Иномарку разорвало пополам после столкновения со столбом — видео
8:58
Видео: Словаки подсчитали, сколько пива выпили наши хоккеисты после победы над чехами
8:46
Олеся Судзиловская поделилась способом похудения
8:31
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Курской области — фото
8:15
«Акция» — Павел Прилучный продает дом с шикарной скидкой через Instagram
7:59
Ученые сделали неожиданный вывод о пользе сыра — видео
7:41
«Лишь бы Урса не орал»: Топалов поделился еще одним способом успокоить ребенка
7:24
«Пришло время дипломатии»: Венесуэла готова сесть за стол переговоров с США
7:08
Как не разориться в отпуске — советы эксперта
6:52
«Гаге и не снилось!» — в сети восхитились естественной красотой Ирины Шейк
6:35
Коал объявили функционально вымершими животными
6:17
Видео: Виктория Боня продолжает сиять в Каннах

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама