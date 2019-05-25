Проект Пятого канала «Марафон добра на Пятом» вошел в каталог «Лучшие социальные проекты России — 2019» в категории «Социально-ответственные СМИ». Награждение авторов лучших работ состоялось в рамках одноименного форума в пятницу, 24 мая. Отбор проводился в 16 различных категориях, в том числе медико-социальные проекты, поддержка одаренных детей и молодежи.

Накануне Международного дня защиты детей Пятый канал рассказывал истории маленьких героев проектов «День ангела» и «День добрых дел», которые нуждаются в помощи. Кроме этого, зрителей познакомили с теми, кто уже получил поддержку.

В течение пяти дней в ходе марафона на счета фондов-партнеров, благодаря неравнодушным телезрителям, было перечислено более 27 миллионов рублей. Четверо воспитанников детских домов обрели родителей и новые семьи.

«Марафон добра на Пятом» в апреле уже становился финалистом Всероссийского конкурса «В союзе слова и добра». В феврале на Международном фестивале событийного маркетинга проект Пятого канала стал лауреатом в номинации «Лучшее социальное событие» Международного фестиваля событийного маркетинга (BEMA).

Форум «Лучшие социальные проекты России» создан для выявления лучших практик, а также для поощрения компании, фондов и СМИ, внесших существенный вклад в стимулирование и продвижение идей социально-ответственного бизнеса.