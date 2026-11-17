Военный самолет Ан-12 потерпел крушение в Кемеровской области. В результате авиакатастрофы погибли все 19 человек, находившихся на борту. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, воздушное судно упало в безлюдном районе. Никому из находившихся в самолете выжить не удалось.

Предварительной причиной происшествия названа техническая неисправность.

Обстоятельства авиакатастрофы устанавливает комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России. Специалистам предстоит выяснить причины случившегося.

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