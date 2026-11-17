При крушении военного самолета Ан-12 в Кузбассе погибли 19 человек
Воздушное судно упало в безлюдной местности Кемеровской области. Предварительно, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный самолет Ан-12 потерпел крушение в Кемеровской области. В результате авиакатастрофы погибли все 19 человек, находившихся на борту. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По информации ведомства, воздушное судно упало в безлюдном районе. Никому из находившихся в самолете выжить не удалось.
Предварительной причиной происшествия названа техническая неисправность.
Обстоятельства авиакатастрофы устанавливает комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России. Специалистам предстоит выяснить причины случившегося.
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