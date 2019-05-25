Политолог объяснил, почему горожане обращались к Беглову с просьбой баллотироваться на пост губернатора Петербурга

В адрес действующего главы Санкт-Петербурга Александра Беглова регулярно поступали просьбы выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Северной столицы. С такими просьбами обращались представители молодежных объединений, ветераны, а также члены Общественной палаты. И это объяснимо, уверен политолог Юрий Светов.

В интервью 5-tv.ru он объяснил происходящее тем, что Александр Беглов «с октября 2018 года успешно сдает экзамен перед горожанами». По мнению политолога, действующий градоначальник своими действиями убедил представителей всех слоев населения и социальных групп Санкт-Петербурга в собственной состоятельности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал в чем, по мнению специалистов, уникальность Александра Беглова, как кандидата на пост главы губернатора Санкт-Петербурга.