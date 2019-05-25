Видео: Политолог рассказал, в чем уникальность кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова

Действующий глава Северной столицы Александр Беглов обладает уникальными качествами, как кандидат на пост губернатора Санкт-Петербурга. В этом уверен директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его словам, причин для этого три.

Первая — Александр Беглов имеет опыт руководящей работы в Санкт-Петербурга, он во всех смыслах вырос в городе на Неве.

Вторая — действующий градоначальник имеет серьезный опыт работы на федеральном уровне и это очень большой плюс для главы администрации второго города страны — отдельного субъекта Российской Федерации.

Третья — Александр Беглов не боится идти на диалог, и решать самые сложные, неприятные вопросы непосредственно здесь и сейчас. В качестве примера, Дмитрий Солонников привел решенные вопросы проблемы обманутых дольщиков и задолженностей по выплатам задолженности строителям метрополитена.

Ранее 5-tv.ru почему Александр Беглов принял решение баллотироваться на пост губернатора Сакнт-Петербурга.