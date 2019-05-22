Петербургские ветераны попросили Беглова принять участие в выборах губернатора

Петербургская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов обратилась к главе города Александру Беглову с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах губернатора 8 сентября. Текст обращения общественников опубликовала газета «Санкт-Петербургские ведомости».

«За прошедшие месяцы мы могли не раз убедиться, что вы не играете в политику, не стремитесь всеми средствами завоевать симпатии. Просто работаете, закладываете основы нового города. Удобного, человечного, где все подчинено одной цели — благополучию горожан», — говорится в тексте.

Ветераны подчеркнули, что наверняка в Петербурге найдется немало желающих занять пост градоначальника, однако только Беглов способен работать в интересах горожан, уверены они.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петербург является лидером по выполнению майских указов президента от 2012 года.