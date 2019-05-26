Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая

Общий фон недели с 27 мая по 2 июня будет довольно положительным. Он будет способствовать приятному времяпрепровождению, творчеству, устройству личной жизни. Постарайтесь сосредоточиться на этих областях. Одновременно неделя будет в целом неблагоприятна для планирования и точных расчетов.

Астролог Сергей Седашёв специально для 5-tv.ru составил прогноз для всех знаков на грядущую неделю.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя будет связана, прежде всего, с активной умственной деятельностью, множеством контактов, продуктивным общением. Вы сможете завязать и развить новые связи, которые в дальнейшем принесут выгоду и возможность расширения важной для вас деятельности. Однако следует избегать резких замечаний, несдержанности и поведения, которое может обидеть окружающих.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя будет полна нежности и даже страстности. Больше всего она будет благоприятствовать вашей личной жизни, завязыванию или развитию романтических отношений, а также другим видам удовольствий.

Например, на этой неделе вам можно порадовать себя любимым десертом — именно сейчас удовольствие и польза от него превысят возможные негативные последствия. Другими словами рекомендуется посвятить эту неделю наслаждению жизнью. Также неделя будет способствовать финансовым успехам. Неделя для вас очень положительная.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов наступает пик умственной активности. Вы увлечены, любопытны, много общаетесь, узнаете нужные и полезные вещи. Однако остерегайтесь поверхностности и старайтесь доводить важные дела до конца! Особенно неделя будет благоприятствовать обучению всех видов. Вам будет полезно узнать что-то новое, изучить и запомнить нужную информацию. Максимально используйте неделю именно для таких занятий.

Рак — гороскоп на неделю

Раки будут находиться в положительном эмоциональном состоянии, подходящем для приятных дел или творческих занятий. Одновременно они будут испытывать прилив энергии. В целом при таком влиянии энергий лучше всего подойдут танцы или еще более страстные занятия.

Также хорошо будет уделить время творчеству и кулинарии. Приготовьте ваше коронное блюдо и порадуйте близких!

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов наступает период некоторой эмоциональной неудовлетворенности. Зато вы исключительно активны и эффективны в деловом общении, налаживании контактов нахождении новых идей и решений. На предстоящей неделе вам удастся достичь успеха за счет вашего оптимизма, общительности, открытости новым идеям и готовности к новым контактам.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев очень активная неделя, сочетающая в себе как положительные, так и отрицательные энергии. Вас могут посетить приливы страстности и влечения к противоположному полу. И вместе с тем рассеянность и невозможность сосредоточиться на деловых задачах. Сложно будет придерживаться плана, везде успеть и соблюдать пунктуальность. Постарайтесь больше улыбаться и это решит значительную часть возникающих проблем. На предстоящей неделе вы будете особенно обаятельны.

Весы — гороскоп на неделю

Весам повышенное количество общения поможет понять себя, раскрыться, увидеть ситуацию с разных сторон, получить нужный совет и ненавязчиво высказать свое мнение. Используйте предстоящую неделю для того, чтобы увидеться с людьми, которые вам интересны или контакты с которыми будут вам полезны. Можете заранее назначить несколько встреч. Это усилит положительный фон недели. Следует, однако, избегать бестактности и не реагировать на подобное поведение других.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам неделя принесет разлад в чувственной сфере. Вы будете магнетически привлекательны для окружающих, и в то же время сложно переносимы в общении. Общение будет поверхностным и не принесет глубокого удовлетворения. Лучше всего посвятить неделю творческим занятиям. Также вам будут очень полезны спортивные занятия и другая физическая активность.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов негативная неделя, связанная, прежде всего, с рассеянностью и необязательностью. Иногда так себя ведете вы, а иногда окружающие. В итоге многие идеи оказываются нереализованными, превращаются в пустые фантазии и разговоры.

Возможно также, что в вас проснется дух противоречия. Кроме того, вам может быть сложно сформулировать свои цели и составить реалистичный план. Постарайтесь на предстоящей неделе меньше полагаться на планирование и организацию. А может быть и в целом снизить деловую активность.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам следует обратить внимание на личную жизнь. Конфликты и ссоры, которые вполне могут возникнуть, удастся загладить с помощью романтического вечера или приятного подарка. Настройтесь на положительный лад и романтику. Это позволит максимально использовать позитивный фон недели. Избегайте инициировать ссоры и выяснение отношений.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям неделя не благоприятствует в личной жизни. Но зато поможет реализовать и распространить их идеи. Вы будете особенно эффективны в общении, налаживании контактов, объяснении своих концепций и привлечении единомышленников. Используйте предстоящую неделю, чтобы рассказать миру о своих открытиях, находках и изобретениях.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы на следующей неделе будут испытывать множество энергетических влияний. Главное не запутаться. Ситуация благоприятствует вашей личной жизни, романтическому времяпрепровождению, творчеству, мечтам и другим приятным вещам. Однако не способствует планированию, мышлению и переговорам. Отложите подобные дела на следующие периоды и посвятите время мечтам и творчеству.

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