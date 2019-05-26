Известный российский продюсер Иосиф Пригожин в эфире программы на федеральном канале рассказал о конфликте с Филиппом Киркоровым. Незадолго до этого поп-король российской эстрады разразился критикой в отношении супруга певицы Валерии и даже предположил, что ради своей славы он бы с легкостью опорочил честь жены.

Услышав такие доводы, Пригожин был крайне возмущен. Он отметил, что ни за что бы так не поступил со своей возлюбленной, поскольку семья для него всегда была на первом месте.

Что касается отношений с Киркоровым, то продюсер честно признался, что ранее никогда не вступал с ним в перепалки и потому был крайне удивлен, услышав довольно грубые слова в свой адрес. Поначалу он хотел разобраться с артистом как следует, однако Валерия настояла на том, чтобы муж проигнорировал заявление исполнителя.

Размышляя, зачем Киркоров поставил его в неудобное положение, Пригожин предположил, что певец попросту ревнует. Скорее всего, считает продюсер, он тоже мечтал завоевать сердце Валерии, но «проиграл».

«Может быть, он меня ревнует к Валерии, вы знаете, меня долгие годы многие ревнуют к Валерии, не понимают, как она вышла замуж за такого лысого, некрасивого парня», — поделился супруг звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров дал откровенное интервью на шоу Ксении Собчак.