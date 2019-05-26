Украинский посол пригрозил России «гамбургскими» санкциями

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев намерен потребовать от Берлина новых антироссийских санкций, если Москва не освободит украинских моряков.

25 мая постоянно действующий суд в Гамбурге, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил требования Украины по поводу инцидента в Керченском проливе. Он постановил, что Россия должна освободить пленных моряков и позволить им вернуться домой до 25 июня 2019 года. В МИД РФ ответили, что Москва продолжит отстаивать свою позицию.

Андрей Мельник, представляющий Украину в Германии, заявил, что если Россия проигнорирует решение суда, то он потребует от Берлина дополнительных «гамбургских» санкций.

Ранее 5-tv.ru сообщал: новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью журналистам Незалежной заявил, что киевские власти потеряли Крым задолго до референдума 2014 года.