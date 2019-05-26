«Апокалипсис»: Семенович изменила голос и рассказала о проблемах на концерте

, 15:36 Видео 460

Певице пришлось в несколько раз ускорить опубликованное видео, чтобы успеть рассказать о сложной ситуации.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Анна Семенович поделилась со своими подписчиками в Instagram невероятной историей. На концерте в Краснодаре, по словам артистки, произошел «апокалипсис».

В описании к видео, которое певица выложила на своей странице, Семенович рассказала, что выступление было сорвано из-за ужасной непогоды. Проливной дождь и ветер буквально смыли с открытой сцены всю аппаратуру, на площадке не было электричества, передает URA.RU.

«Впервые за 15 лет нас и всю технику смыло ураганом со сцены. Но у нас с собой были ласты, мы выплыли», — написала артистка.

На записи сама Семенович измененным из-за ускоренного воспроизведения голосом рассказывает о том, что люди продолжали стоять под дождем, чтобы увидеть любимую артистку. Сорванный концерт Анна компенсировала зрителям как могла — она вышла на обесточенную сцену и вместе с залом исполнила несколько песен, подсвечивая себе фонариком на телефоне. Публика самоотдачу певицы приняла с восторгом.

Ранее 5-tv.ru публиковал искренний рассказ Анны Семенович о том, как она смогла поверить в себя в сложный период жизни.

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