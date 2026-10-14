«Рептилии не пьют»: реакция Цукерберга на пиво рассмешила пользователей сети

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 45 0

Предприниматель решил не оставлять шутки без ответа.

Цукерберг стал мемом после глотка ирландского пива

Фото: © Getty Images/Chris Unger / Contributor

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Марк Цукерберг стал мемом после глотка ирландского пива

Основатель Facebook* Марк Цукерберг оказался в внимания после появления в подкасте «The Cheeky Pint», где он пил пиво. Вместе с 42-летним предпринимателем гостем программы стал руководитель отдела искусственного интеллекта его компании Александр Ван.

Цукерберг пришел не с пустыми руками: он привез ведущему целый кег традиционного ирландского пива из Дублина. Однако именно дегустация подарка стала главным событием выпуска. Предприниматель сделал глоток, задержал напиток во рту, несколько раз повернул голову и отодвинул бокал.

Фрагмент быстро разошелся по соцсетям, а выражение лица Цукерберга стало поводом для многочисленных шуток. Пользователи сравнивали его с рептилоидом и даже предполагали, что искусственный интеллект выглядел бы убедительнее.

«Рептилии не пьют алкоголь», — написал один из пользователей.

Еще один комментатор заявил, что пиво якобы пробыло у предпринимателя во рту дольше, чем потребовалось для его приготовления.

Нашлись и те, кто встал на сторону Цукерберга. Они назвали его реакцию вполне естественной, отметив специфический горький вкус стаута с поджаренным ячменем.

Сам предприниматель решил не оставлять шутки без ответа. На один из критических постов он отреагировал короткой фразой: «Это просто мое лицо».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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