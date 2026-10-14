«Очень ранят»: Розенбаум обратился к поклонникам с подарками с просьбой

Александр Розенбаум попросил поклонников обрезать шипы у роз

Народный артист России Александр Розенбаум попросил поклонников, которые приносят ему розы, заранее обрезать шипы на стеблях. Об этом музыкант рассказал на пресс-конференции в преддверии юбилейных концертов.

«Большая просьба к москвичам, и я всегда ее повторяю: если розы несете, обрежьте шипы внизу, потому что шипы розы очень ранят руку», — сказал Розенбаум.

По словам артиста, во время концерта он забирает цветы быстро, чтобы не сбивать темп выступления, и иногда ранит пальцы о шипы. Для музыканта это особенно неприятно, поскольку руки — его рабочий инструмент.

Розенбаум признался, что зрители часто дарят ему вещи, связанные с его интересами и образом жизни. Среди таких подарков — фигурки и значки с бультерьерами, медицинские халаты и военно-морские флаги.

«Любое подношение зрителя — это такая радость, это приятность великая, это счастья кусочек», — поделился артист.

Все подарки он старается сохранять и ничего не выбрасывает. Если цветов после концерта становится слишком много, Розенбаум делится ими с сотрудниками площадки — гардеробщицами, вахтерами и другими работниками.

По словам музыканта, стоимость подарка для него не имеет значения. Главное — чтобы он был сделан от души и было понятно, что человек выбирал его именно для него.

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