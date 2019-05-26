Ани Лорак удивила поклонников неожиданным образом на музыкальной премии, пишут Дни.ру.

Артистка вышла в цвет в пышном белоснежном платье, чем вызвала восторг у подписчиков. Многие предположили, что так Ани Лорак намекает на скорое замужество.

«Вы прям невеста сегодня😍👰 Очень красиво и нежно. Удачи и держим кулачки за вас!»;

«Невероятно красивый образ! 😍 Такая нежная! Ангел! 😍»;

«Умеете удивлять! Сегодня у вас самый настоящий образ невесты! Пусть новый этап в вашей жизни, станет самым счастливым! 👰❤️»;

«Каролина, вы замуж собрались на премии?»

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о преображении Ани Лорак после развода.