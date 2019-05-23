Певица украинского происхождения Ани Лорак произвела настоящий фурор на ежегодной премии «Topical Style Awards 2019», передает сайт KP.RU.

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Заметно преобразившаяся 40-летняя артистка рассказала о жизни после развода. Ани призналась, что устала от платьев с блестками и теперь предпочитает стиль «дорогая простота». На премии в Москве Лорак появилась в сдержанном образе — черных брюках и блузке с пикантно оголенным плечом и кружевном топе.

«Новая жизнь у меня. Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя. Внутри такое чувство, что все ощущаю по-новому. Дышится по-другому и поется. В этом году у меня выйдет новый альбом. Готовлю его к Дню рождения. Мы думаем уже над новой концертной программой», — сообщила Лорак.

На вопрос о новой любви Лорак кокетливо ответила, что это секрет. Поговаривают, что новым избранником певицы стал звездный в прошлом украинский футболист Сергей Ребров.

Организаторы премии «Topical Style Awards 2019» оценили внешний вид певицы на церемонии и признали Лорак самой стильной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о бывшем муже Лорак, которы едва не разорился после развода со звездой.