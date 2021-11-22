Кардиологи назвали 7 смертельно опасных состояний для женщин

Кардиологи назвали семь состояний, которые могут быть смертельно опасны для женщины. Все они не имеют острой формы, поэтому зачастую дамы предпочитают их игнорировать в угоду работе или семье. Между тем, озвученные врачами проблемы могут оказаться симптомами сердечного приступа.

Первый признак серьезных проблем с сердцем — ощущение «ограниченности» во время активной физической нагрузки. Также тревожным симптомом следует считать чувство отдышки во время спортивных занятий, совмещенное с сильным давлением в области поясницы.

Систематический дискомфорт в верхней половине тела тоже может указывать на проблемы с сердцем. Несмотря на распространенный стереотип, сердечный приступ может проявить себя не внезапной острой болью в сердце, а ощущаться как дискомфорт в другой части тела. Чаще всего неприятные ощущения появляются в шее и плечах, левой руке, предплечьях, челюсти и горле.

Также сердечный приступ иногда носит латентный характер и проявляется как обычный грипп. Опасное состояние может проявить себя тошнотой, головокружением, холодным потом и расстройствами желудка.

Обратить внимание стоит на хроническую усталость. Не стоит игнорировать и постоянное необъяснимое чувство тревоги. Если вы заметили у себя любой из вышеперечисленных симптомов — обратитесь к врачу, чтобы выявить его истинную причину и, возможно, предотвратить критическую ситуацию.

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