Фото: ЧП произошло в самолете, которым летела Рита Дакота с дочерью

Рита Дакота рассказала о проблемах с самолетом, которым она добиралась домой с маленькой дочкой. Рассказ певица опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.

Как пояснила артистка, у воздушного судна отказали бортовые системы. Причиной поломки стало обесточивание. К счастью, ЧП произошло уже в столичном аэропорту, когда самолет стоял на взлетно-посадочной полосе.

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Однако из-за выхода судна из строя Дакота несколько часов не могла забрать свой багаж. Как отметила сама артистка, в аэропорту их встречал ее бывший супруг, который помог Рите и ее дочери добраться домой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Рита Дакота завязала дискуссию с Ксенией Бородиной на тему разводов.