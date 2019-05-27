Американская звезда реалити-шоу, модель Ким Кардашьян вместе с супругом, рэпером Канье Уэстом в минувшие выходные посетили концерт знаменитой канадской певицы Селин Дион. Именно так пара решила отметить пятилетнюю годовщину свадьбы.

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На своей странице в Instagram в разделе «сторис» Ким Кардашьян опубликовала видео, снятое на мероприятии. На кадрах видно, как модель смотрит шоу Селин Дион в зале. Стоит отметить, что певица исполнила, в том числе, и знаменитую «My Heart Will Go On» из фильма «Титаник». После выступления Ким Кардашьян и Канье Уэст встретились с исполнительницей и сделали совместное фото.

Пара связала себя узами брака 24 мая 2014 года. Супруги воспитывают четверых детей.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Пэрис Хилтон спела про «пятую точку» с Ким Кардашьян.