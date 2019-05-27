«Вкуснятина»: Абсолютно голая Беркова в «шоколаде» сразила подписчиков наповал

Экс-звезда «Дома-2» Елена Беркова выложила в Instagram откровенное фото в своем стиле — она снялась полностью обнаженной, при этом покрыв тело гримом шоколадного цвета. В подписи к посту она рассказала о долгом и тяжелом процессе фотосъемок.

«Камеру надо любить, но меня она не любит — в жизни я всегда лучше. Только обожая то, что делаешь, сливаешься в творческом потоке с командой — получаешь крутой результат», — рассказала Беркова.

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Подписчиков мало интересовали тонкости искусства фотографии и подбора образа, они просто были в восторге от голой Берковой.

«Вкуснятина»

«Красавица!»

«Тебя бы орешками посыпать»

«Сладкая шоколадка», — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «выманить» у мужчины миллион по версии Берковой.