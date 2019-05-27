Надземные пешеходные переходы начали монтировать над трассой «Таврида» в Крыму

Над трассой «Таврида» в Крыму, которая соединяет Севастополь и Керчь, начался монтаж надземных пешеходных переходов. Пресс-секретарь крымского строительного управления компании АО «ВАД» Григорий Назаров уточнил, что на первом этапе будет построено три перехода. Всего появится 30 таких конструкций на протяжении 250-километровой «Тавриды».

Переходы будут монтировать из металлической конструкции, ортотропной плиты, защитного покрытия и литого асфальтобетона. Сверху строение будет защищать навес из поликарбоната. Каждый переход будет три метра в ширину, а для маломобильных граждан оборудуют лифты. Сейчас работы ведутся в Ленинском районе Крыма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что федеральная трасса «Таврида» в Крыму будет запущена в 2022 году.