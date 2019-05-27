Звезда сериала «Султан моего сердца» нырнула в холодную воду ради кадра — видео

, 14:06 Видео 187

Александра Никифорова пожаловалась на холодную воду в конце мая, однако прыжок все-таки выполнила.

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Фото, видео: Instagram @alexandra_nikiforova_official

Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова выложила в Instagram видео с очередных съемок, на которых она сама выполняет трюки, не прибегая к помощи каскадеров. На кадрах видно, как Никифорова с разгона прыгает в воду, в подписи поясняется, что температуры на съемках далеки от курортных.

«Майская водичка в 17 градусов… Можно было отдать прыжок каскадерам… Но как-то это не по-солдатски, что ли!» — рассказывает Никифорова.

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Подписчики разделились на два лагеря. Одни упирали на то, что Никифорова неправильно прыгает в воду.

«Неправильно прыгаете! Можно же все себе отбить!»

«Даже если и по кадру так надо было прыгнуть, но все-равно страшно за Вас. Берегите себя, пожалуйста»

«Ох, отбили себе все, наверно. Даже больно смотреть, как Вы прыгаете», — предостерегают юзеры.

Другие были в восторге от мужества и стойкости актрисы.

«Какие же девчонки молодцы! Вот она женская выносливость! Надо, значит надо!»

«Саша, сейчас еще раз ловлю себя на мысли о том, что вы и вправду настоящий солдат! Надеюсь, не сильно замерзли?»

«Очень люблю вас, вы героическая девочка, Саша!» — восхищаются подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда «Султана моего сердца» соблазнила фанатов фигурой в бикини.

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