Настя Каменских похвасталась роскошным медовым месяцем с Потапом

Свадьба Потапа и Насти Каменских прошла, но пара все еще в центре внимания публики — теперь молодожены отмечают медовый месяц в Турции. Каменских выложила совместное фото с курорта, на котором она позирует в купальнике с фужером шампанского в объятиях мужа.

Восхищенные парой подписчики принялись с неподдельным интересом рассматривать фото на предмет мелких деталей.

«Все увидели тату „Потап Настя“?»

«Что-то колец обручальных не наблюдаю»

«А где обручалки? В самолете Настя с обручальным, а дальше на фото нет… странно как-то… Почему раньше не проявляли таких чувств на публике, а только после свадьбы?» — спрашивают любопытные подписчики.

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Но были и такие юзеры, которые просто порадовались за пару.

«Вы космическая парочка»

«Молодцы. Рада за вас! Раз столько лет продержались, уже и брак будет надежным!»

«Ребята, я до сих пор не верю своим ушам и глазам! Поздравляю, котики!» — радуются пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Потап подарил Насте Каменских на свадьбу самолет.