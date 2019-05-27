Видео: в «Союз» ударила молния сразу после запуска с космодрома «Плесецк»

В Министерстве обороны сообщили о разряде молнии, который попал в ракету-носитель «Союз-2.1б» сразу после отрыва от стартового стола космодрома «Плесецк».

Атмосферное явление никак не повлияло на работу приборов ракеты.

«Пуск прошел в штатном режиме. Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие», — заявил начальник космодрома «Плесецк» генерал-майор Николай Нестечук.

Старт «Союз» состоялся в понедельник, 27 мая, ракета выведет на орбиту навигационный спутник ГЛОНАСС.