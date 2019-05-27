Фото: сын Королевой закрутил роман с участницей «Дом-2»

Сын певицы Наташи Королевой 17-летний Архип Глушко впервые показал общественности свою возлюбленную. Молодой человек опубликовал на своей странице в Instagram фото с 23-летней моделью Марией Слугиной из Саратова.

Раньше молодой человек не посвящал публику в свою личную жизнь, а в этот раз, говорят, даже познакомил ее с родителями. По некоторым данным, влюбленные встречаются уже несколько месяцев. На ее странице в социальной сети есть много фотографий их совместного отдыха, а также в компании самой Наташи Королевой и ее мамы.

Как сообщает Cosmopolitan, у ребят много общего. Например, индийская культура. Вместе они посещают занятия по йоге под руководством учителей из Индии.

К слову, некоторое время назад Мария была замечена на проекте «Дом-2». Видео со своим участием она также опубликовала в личном микроблоге.

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Мария Слугина является также участницей саратовских конкурсов красоты «Мисс Губерния» и «Мисс Русское Радио», получила титул первой вице-мисс конкурса «Miss June».

Наташа Королева и Тарзан пока не комментируют личную жизнь сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Королева взбудоражила фанатов жаркими танцами.