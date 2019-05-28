Сколько?! Четвертая свадьба Дженнифер Лопес обойдется в $15 миллионов

Четвертый брак актрисы Дженнифер Лопес со спортсменом Алексом Родрегесом обойдется в 15 миллионов долларов. Примерно в такую сумму оценивается свадебное торжество пары. Об этом в интервью изданию The Gal Post поведала подруга звездной четы.

Дата мероприятия пока держится в строжайшем секрете. Зато известна стоимость праздничного торта — на него пара готова потратить 50 тысяч долларов. Невеста уже подобрала себе платье от Valentino.

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Само торжество состоится на Багамах. В тожественной церемонии примут участие не только дети самой Джей Ло от брака с музыкантом Марком Энтони, но и дети жениха, для которого это уже вторая свадьба в жизни. Известно, что дочери Родригеса обожают будущую мачеху.

Джей Ло и Алекс Родригес встречаются уже два года. С момента знакомства пара практически неразлучна, вместе путешествуют и снимают различные ролики.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Дженнифер Лопес исполнила горячий тверк перед своим женихом.