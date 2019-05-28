Фото: портрет Петра I появился на стене бара, в котором проходит Versus Battle

Новое граффити украсило улицы Петербурга. Уличные художники изобразили Петра I на стене бара, в котором проходят рэп-поединки Versus Battle.

Огромный черно-белый рисунок создали участники коллектива HoodGraff. Портрет основателя Северной столицы художники приурочили ко Дню города, который Петербург отметил 27 мая. Не случайно было выбрано и заведение, на стене которого расположилась работа. Культовый для всех любителей современного русского рэпа бар «1703» назван в честь года основания города на Неве.

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Фотографии готовой работы и процесса ее создания появились на странице в Instagram стрит-арт-художника Григория Гуринского.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новое граффити на стене дома в Венеции может принадлежать руке Бэнкси.