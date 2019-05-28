Экипажам самолетов разрешат применение спецсредств против авиадебоширов

Экипажам воздушных судов могут разрешить усмирять авиадебоширов с помощью спецсредств. Внесение поправок в воздушный кодекс во вторник, 28 мая, рассмотрит Госдума.

Сейчас возможности экипажа весьма ограничены. Максимум, на что могут рассчитывать бортпроводники — это связать хулиганов полотенцами или ремнями. В случае принятия поправок каждый лайнер будет укомплектован целым набором спецсредств. В том числе дубинками, газовыми баллончиками, электрошокерами и наручниками.

Каждый год отмечается около ста случаев нарушения воздушного порядка. В США, к примеру, за беспорядки во время полета нарушителю грозит до 20 лет тюрьмы.

Спецназ отработал новую тактику штурма захваченного самолета

Ранее 5-tv.ru рассказывал об одном из последних происшествий на борту самолета. Мужчина через 20 минут полета начал вести себя неадекватно, угрожал соседям, нападал на стюардов.