Спецназ отработал новую тактику штурма захваченного самолета

В Хабаровском крае спецназ Восточного военного округа (ВВО) впервые отработал новую тактику по освобождению экипажа самолета, захваченного боевиками.

Учения прошли на одном из военных аэродромов на Дальнем Востоке. Согласно легенде, транспортный Ан-12 был захвачен противником во время погрузки. Условия учения были максимально приближены к современным вооруженным конфликтам.

После нападения «боевиков», экипаж самолета закрылся в кабине воздушного судна. В это время штурмовые группы под прикрытием бронеавтомобилей «Тигр» блокировали самолет на взлетно-посадочной полосе. Спецназовцы зашли на борт через боковую дверь и «уничтожили» условного противника, а экипаж был эвакуирован через напольный люк в кабине в броневик «Тайфун».

Наработка новых тактических приемов особенно актуальна при ведении современных вооруженных конфликтов.

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