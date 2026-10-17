Хотел поймать преступников: пенсионер в Москве отдал аферистам 13 млн рублей

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 27 0

Злоумышленники представились правоохранителями и убедили пожилого мужчину участвовать в вымышленной операции.

Мошенники обманули пенсионера в Москве на 13 млн рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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В Москве пенсионер лишился почти 13 миллионов рублей из-за мошенников

Почти 13 миллионов рублей потерял 82-летний москвич, поверив телефонным мошенникам, которые предложили ему помочь в задержании преступников. Ради этого мужчина снял банковские накопления и совершил сделки с недвижимостью. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

Обман начался со звонка незнакомки, попросившей пенсионера назвать код из СМС якобы для получения доставки. Вскоре с ним связался другой человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Собеседник заявил, будто от имени москвича были переведены средства на финансирование преступной деятельности. Чтобы разоблачить злоумышленников, пожилому человеку предложили сотрудничать.

Поверив звонившему, мужчина на протяжении десяти дней снимал деньги с банковских счетов и отдавал наличные курьерам. При этом он был уверен, что действует в интересах расследования, а все переданные сбережения впоследствии ему вернут.

Однако аферисты решили завладеть и средствами от продажи недвижимости. Лжесиловик убедил пенсионера, что сделки с имуществом необходимы для поимки преступников. Он порекомендовал специалиста, который мог помочь с оформлением продажи, а также посоветовал приобрести более дешевую недвижимость. Мужчина выполнил указания, после чего разницу в стоимости передал женщине-курьеру. Общий ущерб превысил 12,9 миллиона рублей.

В прокуратуре Москвы напомнили, что настоящие сотрудники правоохранительных органов не требуют от граждан снимать деньги со счетов, отдавать наличные посторонним или продавать имущество ради проведения расследований.

«Никакие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по телефону не проводятся», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом случае мошенничества в Москве. Тогда 85-летний мужчина потерял более 27 миллионов рублей после звонков лжесотрудников правоохранительных органов. По указаниям аферистов он приобретал золотые слитки, продавал автомобиль и гараж, а также занимал деньги у знакомых. Полученные средства пенсионер передавал курьерам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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