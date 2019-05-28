Видео: Какая погода ждет россиян летом 2019 года

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев рассказал на специальном брифинге о погоде в России летом 2019 года.

Синоптик подчеркнул, что представленный прогноз является численным, мультимодельным и составлен автоматически.

По словам Киктева, этим летом россиянам стоить готовиться к переменчивой погоде с превышениями климатической нормы на востоке, северо-востоке и в европейской части. В центральных регионах и в Сибири показатели температуры могут быть ниже, чем обычно.

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Глава Гидрометцентра отметил, что температурный фон 2019 года существенно ниже 2018-го, и добавил, что летняя погода на территории России достаточно неустойчивая — жаркая погода чередуется с ливнями и шквалистым ветром

«Но в целом по температурному фону будет около и выше нормы на территории страны в основном», — заявил Киктев.

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