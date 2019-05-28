Настя Каменских сделала откровенное признание о непростых периодах в работе с Алексеем Потапенко (сценический псевдоним Потап — Прим. ред.), пишут Дни.ру.

По ее словам, были периоды, когда артисты не разговаривали по полтора месяца во время гастролей. После выступления участники дуэта садились в разные автомобили и разъезжались по разным гостиницам.

«Мы оба заводимся от плохого настроения. Отношения не всегда нормальные, бывают и срывы. Иногда приходилось и посылать друг друга», — заявила певица.

Как признался Потап, ссоры с Настей сопровождали совместное творчество из-за ее «крепкого характера». Дуэт Потапа и Насти Каменских образовался в 2006 году, артисты сыграли свадьбу в мае 2019 года.

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