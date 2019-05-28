Летчики ВМС США рассказали журналистам издания The New York Times о том, что в 2014–2015 годах им приходилось практически ежедневно наблюдать странные летающие объекты над восточным побережьем Соединенных Штатов.

Пилоты регулярно докладывали командованию об инцидентах. При этом, по словам летчиков, у объектов не были видны двигатели и не было следов выхлопных газов. Они могли перемещаться на гиперзвуковых скоростях на высоте до девяти километров.

Военные выразили предположение, что это некие секретные беспилотники, испытания которых проводит правительство США. При очередном визуальном контакте один из пилотов доложил, что объект выглядит как шар, внутри которого куб. Исходя из этого, летчики пришли к мнению, что американские власти не стали бы подвергать риску летный состав.

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